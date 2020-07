Banque Zitouna organise une conférence sur «la nouvelle loi de l’économie sociale et solidaire, apport pour l’économie nationale et attentes des parties prenantes»

Banque Zitouna a accueilli ce matin M. Moez BelHadj Rouma, Député de l’assemblée des représentants du peuple et membre de la commission finance et M. Youssef Fennira, Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, dans le cadre de l’organisation d’une journée RSE sous l’égide de M. Nabil El Madani, Le Directeur Général de la Banque, intitulée: «la nouvelle loi de l’économie sociale et solidaire, apport de la loi et attentes» en présence des collaborateurs et partenaires de Banque Zitouna.

Lors de l’ouverture de cette journée, M. Nabil Al Madani, a déclaré que cet événement s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque et de ses initiatives sociales pour contribuer à la consolidation du développement durable en Tunisie. Il a également souligné la volonté de la Banque de tenir au courant ses principales parties prenantes de toutes les actualités économiques, y compris la loi sur l’économie sociale et solidaire, objet de cette journée, qui a été approuvé le 17 juin 2020 par l’Assemblée des représentants du peuple,

qui est considérée comme un pas en avant et une vision renouvelée de l’économie pour soutenir les activités à objectifs sociaux.

Dans le cadre de cette journée, les conférenciers ont présenté la loi et ont mis l’accent sur le rôle des institutions financières dans la réalisation des objectifs de cette loi.

Cette journée a été couronnée par la présentation du programme QIYAM de Banque Zitouna qui appui les projets citoyens et sociétaux dans le cadre de ses initiatives de responsabilité sociale, et ce en partenariat avec des associations et des startups sociales actives dans les domaines de l’éducation, de la santé, l’employabilité et la lutte contre la pauvreté et la disparité régionale.

Des chèques ont été remis aux gagnants de la première édition du programme QIYAM, d’une somme globale égale à 100.000 TND.