Banque Zitouna: le Fin’Hack, la compétition de la technologie au service de la finance

Toujours à l’appui de l’innovation, ouverte à son environnement extérieur et leader de l’impact positif, Banque Zitouna, a accueilli pendant le weekend du 25 et 26 Juillet 2020, la compétition nationale Fin’Hack. Une centaine de développeurs étaient présents dans l’objectif d’imaginer, prototyper et présenter une solution innovante autour des challenges suivants : l’automatisation du processus des opérations bancaire, les données massives et l’intelligence artificielle au service des banques et assurances, les transactions P2P digitalisées et enfin le crowdfunding /crowdsourcing pour les petits commerces en Tunisie.

Le dernier challenge vient en parfaite cohérence avec l’actualité du pays notamment avec l’adoption de la loi relative au crowdfunding par l’assemblé des représentants du peuple au cours de la semaine dernière.

La fin de la compétition a été couronnée par la remise des prix, aux quatre équipes gagnantes, offerts par Banque Zitouna pour un total de 6000 TND.

La compétition est organisée par la StartUp HackUp en partenariat avec Banque Zitouna, Expertise France et l’Union Européenne.

A travers ces compétitions, Banque Zitouna vise l’échange avec son écosystème de transformation digitale autour des sujets d’actualités et cherche à aller de l’avant vers une Banque ancrée dans la modernité, plus adepte aux changements et encore plus proche de ses clients.

L’événement aura lieu dimanche 26 juillet 2020, au siège social de Banque Zitouna.