« Balade Solidaire, femme rurale », les 12 et 13 août au Palais de l’Artisan

Sous le patronage du ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, la municipalité́ de Tunis, le palais de l’artisan et FACE Tunisie organisent la deuxième édition de « Balade Solidaire, femme rurale », le 12 août de 18h à 21h et le 13 août de 10h à 16h.

Les deux journées se dérouleront au Palais de l’Artisan, 1 Rue D’Ourmia, Lac I.

Une trentaine de femmes artisanes et agricultrices venues de différentes régions de la Tunisie, présentent leur savoir-faire et le fruit de leur travail aux amateurs de l’authentique et du naturel, aux amoureux des potières de Sejnene qu’on verra à l’oeuvre, des huiles essentielles, des eaux florales, des produits de l’agriculture naturelle et du terroir…

Une équipe d’expertes en développement, valorisation et accompagnement sera mobilisée pour les encadrer afin de mieux écouler leurs produits dans le cadre du commerce équitable et solidaire. Un concours viendra récompenser le meilleur stand.