Badreddine Bouden: Il y a une tentative de réconciliation en cours dans l’affaire de la BFT

Le président du Comité de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gamoudi a confirmé aujourd’hui, au micro de radio Express FM, mardi 16 février, au sujet du dossier de la Banque tunisienne française, que plusieurs données le concernant font qu’il refait surface, soulignant que le crime commis aujourd’hui contre l’État n’a d’égale que les crimes perpétrés au 19ème siècle.

L’invité d’Ecomag a ajouté qu’il y a un aspect qui concerne la gouvernance de l’institution bancaire et les mauvais agissements, et un autre aspect qui concerne la querelle avec l’adversaire, Abdelmajid Bouden, qui après la révolution a réussi à porter plainte contre la Tunisie. Or, ce dernier a fait l’objet d’accusations de mauvaise gouvernance et a réussi à bénéficier d’une amnistie générale.

En outre, Badreddine Gamoudi a souligné que Abdelmajid Bouden n’avait pas intenté de procès contre la Tunisie depuis longtemps, mais que l’affaire a été acceptée par un groupe d’arbitrage international après la révolution, en précisant: « J’ai envoyé une lettre au gouverneur de la Banque centrale pour avoir une liste des débiteurs de la banque et il l’a envoyée après 5 mois. Personnellement, je suis étonné de ce manque de sérieux de l’Etat dans la gestion de cette affaire ainsi que de la lapidation de l’argent public. »

L’invité d’Ecomag a ajouté que la Tunisie a réussi, en déployant des efforts exceptionnels, en 2019, à récupérer 28 millions de dinars, sur un total de plus de 700 millions de dinars, soulignant que la plupart de ces entreprises existent et n’ont pas fait faillite, dénonçant: « Pourquoi l’argent n’est-il pas récupéré? ? Les entités qui en ont bénéficié sont toujours influentes dans un sens ou dans un autre. »

Par ailleurs, Badreddine Gamoudi a indiqué qu’il y a plus d’une tentative de réconciliation avec Abdelmajid Bouden, mais elles doivent se faire dans des limites raisonnables. Il a ajouté qu’actuellement, il y a une tentative de réconciliation en cours.