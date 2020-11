Aziza Inoubli: Nous voulons valoriser l’écosystème tunisien sur EuroQuity

Aziza Inoubli, chargé du projet Investi qui met en relation les start-up et les investisseurs, a déclaré sur les ondes de radio Express FM, mardi 17 novembre 2020, que l’Association Tunisian Start-up travaille sur l’écosystème des entrepreneurs en Tunisie: « L’idée est qu’elle partage les opportunités qui s’offrent à ces entreprises. » Elle a indiqué en outre que le projet Investi a pour objectif de fédérer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien. « Il s’agit d’une communauté qui réuni les start-up mais également les structures d’investissement et celles d’accompagnement » a expliqué Aziza Inoubli.

L’idée générale est de créer ladite communauté sur une plateforme internationale qu’est EuroQuity, développée en 2008 et dont l’activité principale est la mise en relation en ligne pour les investisseurs, les entreprises et leurs partenaires (matchmaking). « Il existe également toute une animation de la communauté sur ladite plateforme afin de renforcer l’écosystème tunisien et le mettre en valeur à l’échelle internationale en attirant davantage les investisseurs européens » a expliqué Aziza Inoubli.

