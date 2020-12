Aymen Oueslati: Aucun investisseur ne pourrait accepter de racheter Tunisair dans son état actuel. »

L’expert en économie, Aymen Oueslati a confirmé, lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, concernant la situation des entreprises publiques en Tunisie, des difficultés et des défis auxquels elles sont confrontées, qu’il y a des chiffres erronés et un manque de transparence qui affectent la plupart de ces entreprises. Il a considéré que la seule entreprise qui publie régulièrement ses états financiers est la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG).

S’agissant de la compagnie aérienne Tunisair, Aymen Oueslati a expliqué qu’à partir de 2017, ses états financiers ne sont pas connus, sachant qu’elle perd de l’argent chaque année, ce qui rend son capital négatif, et par conséquent l’existence d’un besoin de financement satisfait obligatoirement par l’Etat. Et de poursuivre: « Le paiement des salaires des employés de Tunisair se fait aux frais de l’Office de l’aviation civile et des aéroports. En effet, Tunisair préfère payer les salaires plutôt que d’acheter des pièces de rechange. »

Par ailleurs, Aymen Oueslati a indiqué que la seule solution qui soit efficace est d’injecter de l’argent afin de créer une nouvelle société, d’une valeur de 2 milliards de dinars, avec un capital commun entre le secteur public et le secteur privé, précisant: « Parce qu’il n’y a aucun investisseur qui pourrait accepter de racheter Tunisair dans son état actuel. »

L’invité d’Ecomag a souligné que l’idée de créer une nouvelle entreprise avec un capital bien investi, tout en rompant avec les vestiges du passé, est meilleure que de réformer l’entreprise actuelle, soulignant: « Le secteur de l’aviation dans le monde perdra 100 milliards de dollars, car les années à venir ne seront pas rentables, et nous ne devrions pas continuer de la même manière. »

