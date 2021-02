Ayachi Zammel: L’Etat doit fournir une assurance pour les personnes qui développeraient des complications suite au vaccin anti Covid

Le président de la Commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple, Ayachi Zammel a déclaré aujourd’hui, mardi 9 février 2021, alors qu’il participait au programme Expresso, que la loi de l’adhésion de la Tunisie à l’organisation Covax sera votée et facilitera, de ce fait l’arrivée des vaccins en Tunisie. Il a ajouté que les premières doses arriveront à partir du 15 février 2021, dans le cadre de l’organisation Covax, soit environ 93 600 600 doses, qui seront adressées au cadre médical et paramédical en Tunisie.

En outre, Ayachi Zammel a déclaré que la crise du Covid a eu un impact sur le plan psychologique, indiquant que tout ce qui touche à la vaccination peut être une lueur d’espoir pour les citoyens. Et de souligner: « Si nous voulons relever le défi en Tunisie, les jeunes doivent être écoutés et leur accordé la valeur qu’ils méritent. » Il a ajouté que le vote sur ladite loi en Commission de la santé et des affaires sociales était le consensus de toutes les personnes présentes, indiquant qu’aucune partie ne s’opposerait à cette loi.

Ayachi Zammal a souligné que lorsque cette loi sera votée, la Tunisie rejoindra le système, indiquant qu’il y a des dispositions dans celui-ci, y compris une assurance que l’État tunisien garantira dans le cas où il y aurait des personnes qui ont reçu une dose de vaccination et développeraient des complications par la suite. l’Etat assurera ces personnes et pourra leur fournir une compensation. Il s’agit d’une condition imposée par le Covax.