ATTT: Reprise des épreuves de permis de conduire et des services de diagnostic des véhicules.

L’Agence Technique du Transport Terrestre (ATTT) a annoncé, que dans le cadre de l’application de la stratégie nationale du confinement ciblé, la reprise des épreuves de permis de conduire et des services du diagnostic periodique et des visites techniques des véhicules ainsi que les autres opérations techniques relatives à la réception facultative des véhicules pour les personnes autorisées, sera effectuée elon les étapes suivantes:

-Services de diagnostic périodique et visite technique des véhicules: démarrage le lundi 11 mai 2020, pour les camions poids lourds et les bus et le lundi 18 mai 2020, pour le reste des véhicules. Ce service sera rendu après la fixation d’un rendez-vous par le propriétaire du véhicule sur le, site officiel de l’ATTT (www.attt.com.tn ) en s’orientant vers le centre le plus proche à partir du vendredi 8 mai 2020.

-Epreuves des permis de conduire: l’inscription pour la participation aux épreuves théoriques et pratiques s’effectue exclusivement, après la fixation d’un rendez-vous à distance à travers le site officiel de l’ATTT, dès le parachèvement du la programmation des épreuves suspendues depuis le 18 mars 2020.

-Epreuves théoriques:

L’ATTT a fixé la date de 18 mai 2020, pour les épreuves théoriques qui concernent les candidats autorisés à se déplacer avec la nécessité de respecter les mesures de la sécurité, d’être munis d’écouteurs personnels en remplaçant ceux qui sont fournis par l’administration et de se présenter avant 15 mn du rendez-vous de l’épreuve, pour éviter au maximum l’encombrement dans les salles d’attente.

-Epreuves pratiques: elles démarrent le 1er juin 2020, pour les candidats autorisés à se déplacer avec l’impératif de respecter les mesures de sécurité.

Par ailleurs l’ATTT a fait savoir que la décision de proroger de trois mois à partir de la date de l’invalidité du 22 mars 2020, jusqu’au 4 mai 2020, des permis de conduire, des certificats de diagnostic technique des véhicules ainsi que les cartes d’exploitation relatives au transport régulier des personnes, aux taxis individuels et au transport rural, reste en vigueur.

Il a été décidé également, de généraliser la décision de la prorogation des cartes d’exploitation devenues invalides au cours de la période précitée, à toutes les activités y afférentes.

Il convient de rappeler que les services d’enregistrement des véhicules, des permis, de conduire et des cartes d’exploitation qui ont redémarré lundi 4 mai 2020, sont effectués d’un manière facultative pour les personnes autorisées et intéressés par ces services.

