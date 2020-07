Attijari bank récompense les lauréats de l’école «Labba» et l’école «B’Hira» à Médenine

Fidèle à ses coutumes et traditions qui visent à encourager les jeunes à persévérer dans leur parcours scolaire et à l’occasion de la fin de l’année scolaire 2019 /2020, Attijari bank lance comme à l’accoutumée une initiative pour introduire la joie et le bonheur aux élèves lauréats des écoles «Labba» et l’école «B’Hira» relevant du gouvernorat de Médenine, qui ont fait l’objet d’une réhabilitation et d’un équipement au mois de septembre dernier.

Pour ce faire, la banque a distribué aux enfants des vélos qui vont leur servir dans leurs déplacements et leur éviter de faire des kilomètres à pieds.

L’objectif de cette action est de participer à la promotion du savoir et à l’épanouissement des jeunes. Elle permettra aussi d’inculquer chez ces jeunes l’esprit de la persévérance et de l’excellence et par conséquent réduire le taux d’abandon scolaire.

La participation à la promotion du savoir et l’amélioration des conditions de l’enseignement s’inscrivent dans le cadre de toute une démarche globale de responsabilité sociétale qui accorde une grande importance aux jeunes.

Attijari bank croie en la jeunesse et en sa capacité à développer notre Tunisie.