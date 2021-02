La secrétaire générale aux Affaires maritimes, Asma Sahiri a confirmé, au micro de radio Express FM, mercredi 3 février 2021, que la Tunisie est un pays côtier et qu’il est nécessaire de renforcer la présence de structures qui supervisent la coordination entre les différents acteurs du secteur maritime et terrestre. Elle a noté que plus de 18 ministères interviennent dans le domaine maritime, que ce soit au niveau économique ou celui des transports.

Asma Sahiri a également indiqué qu’il y a environ 20 structures qui interviennent dans le domaine de la mer, expliquant que la multiplicité des interventions conduit à une vision sectorielle, et cela ne donne pas une approche nationale. Elle a déclaré que la zone marine est égale aux deux tiers de la superficie terrestre de la Tunisie, et que pour la première fois dans un texte juridique, il est question d’une stratégie nationale dans le domaine maritime.

L’invitée d’Ecomag a souligné que l’Etat doit être présent et imposer sa souveraineté dans les zones côtières, considérant que le secteur de la pêche maritime est un secteur important qui fournit 100000 emplois en Tunisie. Asma Sahiri a indiqué que la richesse halieutique est importante et a un grand aspect qui est destiné l’exportation, avec 150 mille tonnes de production de poisson par an.