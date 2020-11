ARP : Les économistes fustigent l’absence d’une vision pour les réformes durant les dix dernières années

L’absence d’une vision de réformes claire qui devrait servir de base pour l’élaboration des budgets de l’Etat durant les 10 dernières années, est la raison principale de la crise économique que traverse le pays, c’est du moins ce que pensent les experts économiques présents, lundi, à la conférence organisée par la commission parlementaire des Finances, de la planification et du développement.

Lors de cette conférence consacrée aux difficultés que soulève le Projet de Loi de Finances 2021, l’ancien ministre des Finances, Ridha Chalghoum a épinglé cette absence de vision durant les 10 dernières années, estimant que le prochain plan quinquennal devrait se baser sur une vision à l’horizon 2030.

Chalghoum a aussi, mis l’accent sur l’impératif de mettre en œuvre une diplomatie économique à laquelle le parlement doit contribuer, estimant que » les lois de finances complémentaires ou initiales devraient instaurer des mesures pratiques, même si certains sacrifices sont demandés au citoyen « .

De son côté, l’autre ancien ministre des Finances, Hassine Dimassi a déclaré » nous avons commis de grandes erreurs en matière de finances publiques durant les 10 dernières années « . » Les pertes économiques présentes ne sont pas le résultat de la pandémie de COVID-19 même si la pandémie les a aggravés davantage, mais plutôt des grandes erreurs commises durant les dernières années « .

Dimassi a, à ce titre, avancé une série de recommandations pour surmonter le manque de recettes propres, proposant essentiellement, de réduire les dépenses, notamment celles relatives aux salaires (20 milliards de dinars) et à la compensation (4 milliards de dinars).

» Il faut se débarrasser des dépenses de compensation à travers un plan sur les trois années à venir et redonner la priorité aux dépenses d’investissement et de développement, notamment en ce qui concerne l’infrastructure (écoles, universités, hôpitaux…) « , a-t-il soutenu.

Pour sa part, l’ancien ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des grandes réformes, Taoufik Rajhi, a recommandé de rationaliser les dépenses de l’Etat pour l’année 2021, de 2 milliards de dinars, de conclure un accord avec le FMI pour permettre à la Tunisie de sortir sur le marché financier international et de créer une caisse d’amortissement de la dette sociale et une agence de trésorerie chargée de la mobilisation de ressources pour le compte de l’Etat « .

Intervenant à la conférence, l’ancien ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, a fustigé, à son tour, « l’absence d’une vision de réformes durant les 10 dernières années durant lesquelles aucune réforme n’a été mise en place « . Il a insisté sur l’importance de soutenir l’investissement, en révisant ou en annulant certaines lois.

Le PDG de CAP Bank (Capital African Partners Bank, ex-Banque d’affaires de Tunisie), Habib Karaouli, a considéré » qu’il faut profiter du prochain plan de développement pour concevoir un programme économique reposant sur les transitions énergétique, numérique et environnementale ».

Il a, par ailleurs, évoqué la nécessité de réduire d’au moins 3 milliards de dinars, les dépenses de l’Etat pour l’année 2021, estimant que chaque ministère est appelé à réduire ses dépenses de 15%, à l’exception des ministères de la santé, de l’éducation, de la justice et de la culture.

Karaouli a, en outre, proposé de céder les participations de l’Etat dans certaines banques, à l’instar de banque Al Baraka et de la Banque de Tunisie et des Emirats et de consacrer les revenus de cession à la restructuration du secteur.

A son tour, l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Taoufik Baccar a souligné que » le budget devrait être un levier pour le développement et un catalyseur de Partenariat Public Privé ». « Il faut aussi, inspirer confiance et cesser de diaboliser les hommes d’affaires et l’administration car l’économie repose essentiellement, sur la confiance « .

Baccar a plaidé pour la réforme de l’administration et des entreprises publiques, l’optimisation du contrôle fiscal et la résolution des problèmes logistiques notamment ceux liés au port de Radès « .

Intervenant, le président de la commission parlementaire des Finances, de la planification et du développement, Haikel Makki, a considéré que » la version actuelle du PLF 2021 est inacceptable car elle est fondée sur des hypothèses optimistes, voire illusoires, alors que les budgets devraient normalement être conçus sur la base des pires hypothèses possibles ».

Il a souligné que cette conférence est un premier pas sur la voie de l’instauration d’un dialogue socio-économique futuriste.

Et de préciser dans une déclaration à l’agence TAP, que « les discussions sur le PLF complémentaire 2020 prendront fin vers la fin de la semaine en cours, pour se pencher par la suite sur la discussion du PLF 2021 « .

