Après la microfinance, place à la micro-assurance avec un coût moindre et un rendement plus élevé

« Après l’expérience du secteur public, j’ai choisi, à travers « Ahmini », d’aller dans le secteur privé. Donc, nous avons gardé le même groupe cible, qui est les femmes évoluant en milieu rural, mais nous avons changé nos partenaires du secteur public vers le secteur privé » a déclaré Maher Khlifi, propriétaire de l’application Ahmini, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, lundi 8 mars 2021.

Meher Khlifi a expliqué en outre qu’il existe déjà la microfinance, et aujourd’hui, place sera faite à la micro-assurance pour les femmes des zones rurales. Il s’agit de la première initiative du genre dans le monde, une première en Tunisie et dans le monde, un service à un coût plus bas et plus efficace. Et de souligner qu’en lançant des projets, il est possible d’apporter des changements sur le produit, le groupe cible ou la stratégie.

« Nous avons changé de groupe cible cette fois-ci et un questionnaire a été réalisé concernant les femmes ainsi que leurs besoins particuliers après que le projet ait été accepté par les structures spéciales » a souligné Meher Khlifi avant de poursuivre que 7,5 d est le montant que les femmes paieront mensuellement, précisant qu’il sera lancé la première organisation mondiale pour la protection des femmes rurales et leur intégration économique, sociale et culturelle depuis la Tunisie.

En outre, une solution radicale sera trouvée en ce qui concerne pour le projet de transport de travailleuses dans le secteur agricole, qui sera 100% tunisien. Le ministre des Transports, Moez Chakchouk a officiellement approuvé le projet, selon Meher Khlifi. Il a ajouté qu’il faisait face à la bureaucratie dans la mise en œuvre de ce mécanisme, en disant: « Il y a même ceux qui m’ont dit qu’un parti avait entrepris cette initiative avant aujourd’hui, et le président général de la Caisse nationale de sécurité sociale a déclaré que cela alourdirait les fonds sociaux. »

L’invité d’Ecomag a expliqué par ailleurs: « Le but de l’application était d’atteindre l’enregistrement de 86 000 femmes, mais aujourd’hui seulement 13 000 se sont enregistrées. »