Application de streaming OSN : le meilleur de la VoD et du Live streaming disponible maintenant chez Orange

A partir d’aujourd’hui, les clients d’Orange Tunisie pourront accéder à l’application de streaming OSN et profiter pleinement de cette plateforme ! Les bouquets d’OSN contiennent le meilleur du divertissement international avec le contenu Hollywood hits, Disney+ Originals, HBO et plein d’autres exclusivités !

Avec un parcours 100% digital et simple, les clients Orange pourront acheter à partir de leur solde de recharge des accès hebdomadaires ou mensuels et regarder d’une manière illimitée leurs films, séries, émissions et documentaires préférés.

Il suffit d’accéder ici et activer en quelques clics le pack hebdomadaire à 5dt ou le pack mensuel à 16dt.

Pour plus d’informations téléchargez l’application My Orange ou visitez le site www.orange.tn