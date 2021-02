Anis Wahabi: Maintenant nous ne pouvons que prévenir la chute du pays!

L’expert-comptable, Anis Wahabi a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, vendredi 26 février 2021, que la chute est en cours et l’agence Moody’s elle-même a dit que cette chute n’est pas loin de se produire. « Cette chute se fera sentir lorsque le ministre des Finances ou le chef du gouvernement déclareront que le pays est incapable de payer les dettes et les salaires, et nous allons commencer à parler de rééchelonnement des dettes et de réduction des salaires » a précisé Anis Wahabi.

L’invité d’Expresso a dénoncé le manque de vision, soulignant: « Nous avons de l’argent, mais nous n’avons pas de vision, et les problèmes économiques ont pour source la politique. Ce que nous avons perdu en 10 ans met 30 ans à se rétablir. » Et d’ajouter qu’il y a deux phénomènes en Tunisie, dont l’un est plus dangereux que l’autre, le premier consiste en la détérioration de la situation économique, et le second est l’indifférence complète de ceux qui gouvernent.

Anis Wahabi a expliqué: « Les indicateurs se détériorent encore et la situation n’est plus tolérable, notre pays est au bord de la faillite; et nous ne pouvons que prévenir de la chute. » Il a ajouté que la situation est catastrophique, sachant que depuis des années, il est de plusieurs problèmes, dont le pouvoir d’achat du citoyen tunisien, qui a baissé de près de 30%, déclarant: » En Tunisie, un citoyen a besoin de 30 ans pour acheter une maison modeste entre 10 ans d’épargne et 10 ans de prêt. »

Par ailleurs, l’expert-comptable a expliqué que la Tunisie fournit 50% de ses besoins en blé dans les meilleures conditions. Aussi, les banques ont une classification similaire à celle de l’État, puisqu’elles sont liées soulignant: « Il y avait une très grande possibilité que la note souveraine de la Tunisie soit réduite à la classe C, ce qui signifie qu’elle est incapable de récupérer ses dettes. »

Anis Wahabi a précisé que la doctrine financière en Tunisie est que l’homme politique ne comprend pas l’économie, en plus de la doctrine de la dissimulation qui distingue le ministère des Finances et qui est contre la doctrine de la bonne gouvernance, dont l’un des premiers principes est la transparence. Et de préciser: « La transparence est maintenant la première responsabilité du ministre des Finances.«