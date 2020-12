Anis Wahabi: Il est temps de consacrer la liberté responsable afin de hisser l’économie nationale

L’expert comptable, Anis Wahhabi a déclaré aujourd’hui, jeudi 17 décembre 2020, lors de sa présence dans le programme EcoMag, au sujet de la commémoration des 10 ans de la révolution du 14 janvier 2011, que le peuple a gagné une nouvelle Tunisie en plus de la liberté dans sa conception générale.

L’invité d’EcoMag a indiqué dans le même registre, que l’un des points les plus importants de ces dix dernières années est celui relatif à la liberté car elle n’a pas de prix. Et d’ajouter que l’intelligence tunisienne doit comprendre qu’il y a un libre chemin différent qu’il est possible et même obligatoire d’emprunter.

Anisl Wahhabi a ajouté qu’il faut avouer aujourd’hui que nous avons une classe politique qui a déclaré faillite, indiquant que la politique en Tunisie a également déclaré faillite: » Ce système a très vite atteint ses limites et il faut rompre avec celui-ci et envisage l’adoption d’un nouveau système afin de mettre en place un nouveau pacte social » a expliqué l’expert-comptable. En effet, ce pacte doit se baser sur un nombre de piliers dont la liberté qui se manifeste à travers la liberté d’initiative, la liberté économique, et notamment la liberté de travailler.

Dans le même propos, Anis Wahabi a indiqué qu’il suffit de peu de volonté de l’Etat afin de concrétiser ces libertés à l’instar de la suppression de la déclaration d’investissement ou des autorisations. Aussi, l’expert-comptable a mis l’accent sur l’importance que la liberté soit une liberté responsable.

N.B

https://www.facebook.com/watch/live/?v=407577597356338&ref=external