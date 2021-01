Anis Wahabi: « Biden a pris 17 décisions quelques heures après la cérémonie de son investiture. Qu’en est-il de nos politiciens aujourd’hui? »

L’expert comptable, Anis Wahabi s’est interrogé, lors de sa participation au programme Expresso, dans le cadre d’un débat spécial intitulé «Derrière les manifestations: un mouvement menaçant?», sur la situation économique à laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, est-elle une cause ou une conséquence?

Anis Wahabi a souligné que la situation politique dans laquelle nous vivons depuis des années peut avoir provoqué la crise économique, car des décisions importantes et claires étaient absentes au niveau politique, déclarant: « Il existe de grandes options économiques dans lesquelles des décisions urgentes et immédiates doivent être prises. »

Wahabi a en outre expliqué qu’une partie du peuple a perdu confiance dans le discours politique spécialement les jeunes parmi eux , « Je n’arrive pas a comprendre le discours politique et les décisions qui devraient être prises? Joe Biden a pris 17 décisions quelques heures après la cérémonie de son investiture. Qu’en est-il de nos politiciens aujourd’hui? » déclare l’expert comptable.

D’autres parts et concernant la question des finances publiques, wahabi a indiqué « nous avons payé les salaires en novembre et décembre suite a un prêt de la banque centrale, une action dangereuse et sans précédent, une violation flagrante de la loi bancaire » a-t-il ajouté.

Pour sa part, la professeur en droit constitutionnel, Mouna Kraiem, a lancé un appel à tous les politiciens en disant: «Malheureusement, c’est devenu un problème lorsque vous ne parlez pas, et un problème plus important lorsque vous parlez, Vous devez choisir minutieusement vos propos, car vous pouvez aggraver la crise ou susciter des conflits régionaux avec une simple déclaration », en référence à la déclaration du ministre de la Défense, qui a déclaré que le dernier mouvements de protestation dans le « Sahel », était l’oeuvre de manifestants venant des régions intérieurs .