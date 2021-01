Anis Jaziri: La ZLECAF permettra à la Tunisie d’augmenter ses exportations africaines de 54%

Anis Jaziri, président du Conseil d’affaires tuniso-africain, a confirmé aujourd’hui, 7 janvier 2021, lors de sa participation au programme Ecomag concernant le lancement de la zone de libre-échange africaine ZLECAF, que cet accord-cadre a débuté en 2016 et que la Tunisie l’a signé en 2018 en comprenant 53 pays.

L’invité D’Ecomag a ajouté: «L’objectif est de réunir ces pays en un bloc économique complet et une intégration au cours des 10 prochaines années, la Tunisie sera la première à en bénéficier, car après 5 ans, les droits de douane disparaîtront complètement pour devenir 0% après les avoir progressivement réduits, et jusqu’à présent, 12 pays ont soumis leur offre. » Et d’ajouter qu’il est souhaitable que la Tunisie soit en mesure de fournir 90% de ses produits d’ici la fin du mois, notant que l’Union européenne a mis des décennies pour atteindre un marché européen commun.

Dans le même propos, Anis Jaziri a déclaré: « Un marché commun africain, une Banque centrale unifiée et une monnaie unique est l’objectif de cet accord à long terme. » Il a ajouté que la Tunisie ne doit pas avoir peur, car elle est la première à en bénéficier, et les exportations augmenteront de 54%, les pays les plus industrialisés sont ceux qui en bénéficient le plus, et la Tunisie par rapport aux autres est considérée comme un bon fabricant.

Anis Jaziri a expliqué sur ce point: « Le danger est là, mais il ne faut pas exagérer. Nous n’importons que 300 millions de dinars de l’Afrique, mais il est important que ce chiffre se développe. » S’agissant des obstacles les plus importants qui pourraient entraver cet accord, Anis Jaziri a énuméré la faiblesse des infrastructures, le manque de transport, les frontières et la suppression des visas, appelant les présidences de la république, du gouvernement et du parlement à simplifier les procédures et à surmonter les obstacles.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/776986296229510