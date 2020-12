Anis Jaziri: La Tunisie est devenue tel un un navire qui est en train de couler

Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri a déclaré lors du programme Ecomag, ce mercredi 2 décembre 2020, que des dialogues ont déjà été tentés dans le passé à l’instar de Carthage 1 et Carthage 2 assortis de mois de négociations, mais ils ont débouché sur une impasse. Concernant l’initiative de l’Union générale tunisienne du travail, lancée dans le but de sauver le pays et sortir de la crise, Anis Jaziri s’est interrogé: « Comment ceux qui ont causé cette catastrophe peuvent-ils initier et proposer un dialogue tout en participant à des sit-in et à des manifestations« .

L’invité d’Ecomag a ajouté qu’il existe de nombreuses initiatives qui ne contiennent aucune indication que nous sortirons de cette situation désastreuse et qu’elle sont plutôt basée sur le populisme. Il a également souligné que ce qu’il faut aujourd’hui, c’est arrêter les sit-in, les grèves et la reprendre la production, indiquant: » Ce qu’il faut, c’est un leadership unifié. La Tunisie est devenu tel un navire qui est en train de couler« .

Anis Jaziri a ajouté, par ailleurs que le pays n’a pas actuellement besoin de dialogue, mais plutôt d’un leader capable de le sauver. Et de dénoncer le fait de ne pas avoir tenu de réunion du Conseil national de sécurité à un moment où toutes les parties connaissent des tensions. Il a appelé les fonctionnaires à assumer pleinement leurs responsabilités immédiatement, car a-t-il indiqué, les trois présidences sont tenues d’assumer leurs responsabilités ou de présenter leur démission.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/778220449707776