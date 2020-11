Anis Jaziri : En quittant le marché libyen, la Tunisie a commis une erreur fatale

Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri a confirmé, en ce lundi 9 novembre 2020, au micro de radio Express FM, qu’une opportunité de restauration de la position économique de la Tunisie en Libye se dessine dans le cadre du dialogue libyen. Il a ajouté: « La Tunisie a complètement quitté le marché libyen, malheureusement, et c’est une erreur fatale que d’autres parties ont exploitée afin d’approvisionner la Libye en marchandises. La Tunisie doit regagner sa position sur le marché libyen pour que les investissements reprennent, car les échanges tuniso-libyens sont estimés à plus de deux milliards de dinars. Un niveau qui est descendu à zéro au cours des derniers mois. S’y ajoute les 150 000 emplois perdus en Libye. »

Anis Jaziri a expliqué en outre qu’il est important pour la Tunisie de jouer un rôle efficace et de ne pas se contenter d’être spectateur. D’autant plus qu’il y a des forces militaires turques qui doivent sortir du pays frère libyen. L’invité d’Ecomag a estimé que la Tunisie devrait anticiper la nouvelle politique étrangère américaine et être plus agressive dans la défense de ses intérêts en Libye, déclarant: « La Tunisie était complètement absente de la question libyenne, et nous n’avons pas entendu parler d’un ministre tunisien qui s’est rendu à Tripoli ou à Benghazi. » Anis Jaziri a noté qu’au moins la Tunisie a récupéré l’initiative et que les visites sur le terrain doivent maintenant être intensifiées au plus haut niveau, avec la nécessité de sécuriser les marchandises entre les deux parties.

N.B