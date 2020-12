Anis Chelbi: L’agilité d’une entreprise passe indubitablement par la gestion des risques

Dans le cadre de la septième édition du “Job Fair” de la SMU- South Mediterranean University, le Pr. Anis Chelbi, Expert Agile & Prof de l’Université de Tunis, a indiqué, sur les ondes de radio Express FM, mercredi 16 décembre 2020, qu’au niveau de la chaîne de valeurs, tous les intervenants remplissaient leur mission de manière correcte tout y apportant certains progrès. Toutefois, dès que la crise sanitaire a éclaté, tout ce monde des affaires s’est rendu compte qu’il a du mal à s’adapter aux nouvelles conditions d’une situation inattendue.

Plusieurs maillons de la chaîne des valeurs se sont trouvés bloqués ne pouvant pas assurer leur mission, ajoute Anis Chelbi soulignant que c’est de là que l’agilité a fait surface et il va falloir repenser toute la chaîne des valeurs afin de permettre la mise en place d’une certaine résistance et résilience face à des chocs tels que la crise pandémique. « Certains médicaments n’ont pas pu être acheminés à cause du fait que certains maillons de la chaîne ont été brisés a souligné l’invité d’Expresso. Et d’ajouter qu’afin de pouvoir devenir agile, il faudra s’atteler à une gestion des risques.

