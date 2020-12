Anis Ben Abdallah: Je ne suis pas surpris du dernier rapport de la Banque mondiale concernant la Tunisie

L’expert comptable, Anis Ben Abdallah a déclaré ce jeudi 24 décembre 2020, lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, qu’il n’était pas du tout surpris du dernier rapport de la Banque mondiale à propos de la Tunisie en raison du retard des réformes. Il a ajouté que les difficultés rencontrées par le secteur privé n’avaient pas été réglées et que la loi sur l’investissement n’avait pas été évaluée, ce qui avait contribué à la baisse du volume des investissements.

Dans le même registre, Anis Ben Abdallah a expliqué qu’il y avait des problèmes qui n’étaient pas causés par la crise du Covid-19, à l’instar de la perturbation de la production pétrolière, qui a affecté le produit intérieur brut. Et d’indiquer qu’il existe de nombreux obstacles qui n’encouragent pas les investissements et affectent la classification du pays ainsi que la compétitivité de ses entreprises.

L’invité d’EcoMag a expliqué que le budget de l’État est orienté davantage vers les dépenses en plus de l’existence d’une mauvaise gouvernance voir de son absence totale. Car l’État n’a pas créé les conditions de création de richesse et d’investissement, mais a plutôt créé de faux emplois, ce qui a creusé le déficit. Anis Ben Abdallah a appelé, à ce titre à une révision de l’ensemble du système économique.

« Les entreprises souffrent de la multitude des autorisations ainsi que des obstacles administratifs. D’autant plus que le climat politique et économique n’encourage pas l’investissement » a ajouté l’expert-comptable. Et de poursuivre que l’Etat n’a pas mis en place un système de gouvernance et de contrôle interne, ajoutant qu’il est nécessaire de déléguer des personnes ayant des compétences au sein des entreprises et des administrations publiques.

S’agissant de la baisse du déficit courant à 7%, l’expert-comptable a indiqué que cela était dû à une baisse des importations et à la suite des nombreux financements en devises dont la Tunisie a bénéficié, en plus de la baisse des voyages à l’étranger et du manque d’approvisionnement en matières premières et en équipements.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/716984282285145