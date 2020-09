Amira Mohamed (SNJT) : Notre priorité sera les droits économiques et sociaux des journalistes!

Intervenue au micro de radio Express FM, dans le cadre de l’émission Expresso du 21 septembre 2020, Amira Mohamed Fraîchement élue dans le nouveau bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens, s’est félicitée de la nouvelle composition du bureau, essentiellement jeune. Ayant récolté le plus grand nombre de voix, Amira Mohamed a expliqué que cela ne signifie pas pour autant qu’elle est automatiquement élue présidente du SNJT car selon le règlement en place, la distribution des responsabilités et donc des postes, se fait en fonction d’un compromis accepté par tous les membres élus. Ce procédé permet, selon les dires de Amira Mohamed de consacrer davantage d’efficacité et de rendement dudit bureau.

Ainsi, il est question de la tenue d’une réunion entre les différents nouveaux membres et le président du congrès afin d’effectuer le dispatching des missions soit par compromis soit par vote. Amira Mohamed a précisé, à ce titre, qu’un nouveau poste a été créé à savoir : celui du vice-président du syndicat. Et l’élue du nouveau bureau de renchérir :”ce qui est le plus important pour nous, ce n’est pas tant les postes en soi, mais plutôt d’être présent de manière effective au sein du SNJT et d’accomplir la mission essentielle de celui-ci.” Quant aux priorités fixées par les journalistes élus, Amira Mohamed a précisé qu’il sera principalement question des droits économiques et sociaux des acteurs du métier soulignant que durant les dix dernières années, il n’y a eu guère de mouvements de revendication ou de protestation à ce propos et qu’il est temps de donner à cette question tout l’intérêt qui lui est dû.

Nadya Elsabbagh