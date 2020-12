Allemagne : une voiture percute des piétons et fait au moins deux morts

Il y aurait au moins quinze blessés, selon le maire de la localité. La police a annoncé avoir arrêté un homme, sans plus de précisions.

Un Allemand de 51 ans a percuté, avec sa voiture, mardi 1er décembre, des passants dans une zone piétonne à Trèves, dans le land de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a annoncé la police de la ville. La voiture, un SUV gris métallisé, a parcouru entre 600 mètres et un kilomètre à vive allure dans cette zone piétonne, percutant tout sur son passage. Le véhicule a « heurté et écrasé des passants au hasard », a décrit un responsable de la police locale, Franz-Dieter Ankner.

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans cette ville de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l’Allemagne, non loin de la frontière avec le Luxembourg. Parmi ces victimes figurait un bébé. « Des gens ont été arrachés à la vie en une seconde, tués par cet acte de folie, dont un petit enfant, un bébé », a déclaré à la presse la dirigeante de l’Etat régional où se sont déroulés les faits, la Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer. Quinze personnes ont été blessées, dont certaines « grièvement », selon le maire de la ville, Wolfram Leibe.

Un bilan qui reste provisoire



Le bilan des personnes décédées pourrait encore augmenter, selon un porte-parole de la police, évoquant, elle, « plusieurs morts ». « Ce qui s’est passé à Trèves est choquant. Nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés et à tous ceux qui sont en ce moment en service pour s’occuper des personnes touchées », a réagi le porte-parole d’Angela Merkel, Steffen Seibert, sur Twitter.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un véhicule SUV, au capot enfoncé, immobilisé par des véhicules de police toutes sirènes hurlantes. Un homme est menotté sur le ventre sur le trottoir par plusieurs policiers. Il était interrogé par les enquêteurs en fin d’après-midi. L’auteur présumé connaissait des problèmes psychologiques, selon un de ses anciens voisins, qui, sur la chaîne d’informations NTV, a dit avoir reconnu son numéro de plaque d’immatriculation. Il avait des soucis d’argent et des « problèmes avec son père », selon ce témoin.

« C’est une scène d’horreur »



Un profil non confirmé par les enquêteurs mardi en fin de journée. Selon l’agence de presse allemande DPA, citant des sources proches des services de sécurité, les enquêteurs ne disposent pas d’éléments pointant en direction d’un attentat terroriste. D’autres vidéos montrent la scène de désolation après le passage du véhicule, dans une zone piétonne où a été érigé un grand sapin de Noël. Des étals ont été renversés. La voiture a parcouru entre 600 mètres et un kilomètre à vive allure dans cette zone piétonne, percutant tout sur son passage.

Très ému, Wolfram Leibe, le maire, a décrit une chaussure de sport retrouvée à proximité du corps sans vie d’une fillette à laquelle elle appartenait. Le véhicule a été saisi par les enquêteurs et le conducteur a été arrêté. La police et la municipalité de Trèves ont demandé à la population d’éviter cette zone piétonne du centre de la ville où un important dispositif de sécurité a été déployé. Ils ont aussi demandé de leur transmettre les photos ou vidéos de la scène plutôt que de les poster sur les réseaux sociaux. « C’est une scène d’horreur », a déploré un porte-parole de la police sur les chaînes d’information en continu. En plus de la quinzaine de blessés, « de nombreuses personnes traumatisées ont besoin de soins », a-t-il précisé.

