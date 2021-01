Ali Koôli: « Nous n’avons pas de contraintes financières empêchant l’acquisition des Vaccins anti-Covid »

Invité du plateau de l’émission Expresso sur radio Express FM, mercredi 28 janvier 2021, le ministre des Finances, Ali Koôli a indiqué qu’il important pour nous aujourd’hui de comparer la situation dans notre pays à celle dans le monde, indiquant que l’humanité passe par une conjoncture sans précédent résultant de la crise sanitaire qui perdure déjà depuis une année.

Le ministre a en outre ajouté que la Tunisie a connue deux crises, une première avant la propagation de la pandémie avec une situation économique assez difficile qui s’est aggravée ensuite par la propagation rapide du Coronavirus et les mesures qu’il fallait prendre pour limiter la contagion, des mesures qui ont affectées d’une façon directe l’économie tunisienne expliquant que cette situation ne pourrait s’améliorer que lors de l’arrivé des vaccins sur notre territoire.

S’agissant de la Loi de Finances complémentaire controversé, Ali Koôli a expliqué: « Ce projet a été adopté et on nous avons pu trouver les financements nécessaire pour le mettre en oeuvre, nous avons également réussi a payer les salaires et honorer nos engagements à l’international » a-t-il souligné.

Le ministre s’est par ailleurs félicité de la relation exceptionnelle, qu’entreprend notre pays avec le Fonds Monétaire International: » Le FMI a répondu présent lorsque la Tunisie a demandé un soutien spécial de 730 millions de dinars pour faire face aux répercussions de la propagation de la pandémie du Coronavirus ».

Sur un autre plan et concernant la question de la vaccination contre le Coronavirus, Ali Koôli a déclaré « Nous n’avons pas de contraintes financières, d’autant plus que nous pouvons bénéficier de subventions internationales. Et la Banque mondiale lors de son dernier conseil d’administration a annoncé que la Tunisie figure parmi les pays se positionnant à la dernière phase de procédures pour obtenir les financements nécessaires, sachant que nous étions parmi les les premiers à présenter notre dossier », comme il l’a dit.