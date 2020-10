Ali Koôli : Nous avons encore besoin de 11 milliards de dinars pour finir l’année 2020

Invité du plateau de l’émission Expresso sur radio Express FM, lundi 19 octobre 2020, le ministre des Finances, Ali Koôli a indiqué que la situation en Tunisie est difficile depuis la fin de l’année 2010 et ce, à plus d’un titre. Il a ajouté que la gouvernement Mechichi est réaliste en ce sens qu’il ne dissimule pas les problèmes réels, en y faisant face et en disant toute la vérité au peuple. S’agissant de la Loi de Finances complémentaire au titre de 2020, Ali Koôli a expliqué que les prévisions faites au titre de la LF2020 prévoyait un taux de croissance de 3% sur toute l’année. Or, au premier trimestre, ce taux a été de -2% et dès le deuxième trimestre et en raison de la crise sanitaire, le taux de croissance a été de -22%.

« Nous subissons un repli économique de l’ordre de 24% sur toute l’année, ce qui impacte fortement les recettes de l’Etat. A titre d’exemple, les recettes fiscales et non fiscales prévues pour 2019-2020 étaient de l’ordre de 36 milliards de dinars. Nous prévoyons d’améliorer un peu la situation au deuxième semestre de l’année pour réduire les 12% de repli à 8%. Ainsi, les recettes de l’Etat ont baissé de 8 milliards de dinars et avec la LF complémentaire, nous avons réussi à réduire cette baisse de 2 milliard de dinars. Les recettes effectives sont de ce fait de 30 milliard de dinars » a expliqué Ali Koôli avant d’ajouter que l’Etat a besoin de trouver 11 milliards de dinars afin de pouvoir honorer les engagements d’ici la fin de l’année en cours.

Nadya Bchir