Ali Koôli : Nous avons compressé certaines dépenses de l’Etat pour combler le déficit budgétaire de 2020

Le ministre de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement, Ali Koôli est intervenu sur les ondes de radio Express FM, mardi 3 novembre 2020, afin d’aborder nombre de questions notamment à propos du PLF rectificative 2020 et le PLF2020. Interrogé sur l’éventuelle absence de coordination entre le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie, Ali Koôli a expliqué qu’il n’a jamais été d’usage que la BCT donne son accord au PLE avant son passage devant le Parlement, qui est le seul habilité à le faire adopter. Il a ajouté qu’en ce qui concerne le déficit budgétaire de plus 10 milliard de dinars, il a été déjà constaté au mois d’août dernier sachant que le gouvernement Mechichi n’est entré en fonction qu’au mois de septembre.

Ali Koôli a indiqué de même qu’à cause de la crise du Covid, les recettes fiscales et non fiscales de l’Etat ont baisse de 8 milliard de dinars, soit 25% des recettes du pays. Le ministre de l’Économie a ajouté que le déficit est financé par des emprunts internes et des emprunts extérieurs, et il peut également être financé par les impôts. Ali Koôli a poursuivi à propos des dépenses de l’Etat disposées dans le PLF rectificative : »certaines données peuvent être révisées et ce, en raison de l’évolution de la crise du Covid-19. A titre d’exemple, nous pouvons voir augmenter le besoin d’approvisionnement en médicaments et par conséquent la hausse des dépenses afférentes. »

Sur la question de financement du déficit budgétaire disposé dans le PLF rectificative de 2020, le ministre de l’Economie a expliqué qu’il a été opérée une compression sur les dépenses jugées non essentielles comme les consommables et dépenses quotidiennes de l’Etat. « Nous faisons également une sorte de sélection concernant les crédits en choisissant de contracter celui qui a le moins de taux d’intérêt. Tout cela fait partie d’une bonne gouvernance des dépenses de l’Etat » a souligné Ali Koôli.

Nadya Bchir

