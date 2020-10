Ali Koôli : Le service de la dette de la Tunisie sera de 16 milliards de dinars en 2021

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Koôli a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, lundi 19 octobre 2020, que depuis qu’il est en fonction et particulièrement les dix derniers jours du mois d’octobre, il n’a eu de cesse de rencontre les partenaires de la Tunisie y compris les bailleurs de fonds à l’instar de la BEI, de la BERD, la BAD, le FMI ou encore la BM. Toutes ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’uses et coutumes des ministres des Finances au cours des mois de septembre et octobre car il s’agit de mois difficiles pour le département.

Ali Koôli a expliqué, en outre qu’habituellement suite à un repli économique, l’économie tend à se redresser et de ce fait, une hausse de 4% du budget de l’Etat a été incluse dans la Loi de Finances au titre de 2021. Il a ajouté que les recettes de l’Etat en 2021 seront de 33 milliards de dinars, et que la part des dépenses ne peut pas augmenter au delà du taux de croissance. « Les dépenses de l’État sont la subvention ainsi que l’investissement, or la problématique constatée au niveau de la Loi de Finances est que le service de la dette tunisienne en 2021 sera de 16 milliards de dinars » a précisé Ali Koôli ajoutant que le déficit budgétaire en 2021 sera de 7,5%.

Le ministre de l’Économie a souligné, par ailleurs, que la loi de redynamisation économique comporte plusieurs chapitres, notamment le renforcement du pouvoir des entreprises, la réduction des impôts sur le revenu ainsi que la simplification de nombreuses procédures administratives.

