Al-Bawsala appelle la présidence de l’ARP à garantir la diffusion directe de toutes les réunions des commissions

L’organisation Al-Bawsala a appelé la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les présidents des commissions à garantir la diffusion, en direct, et l’enregistrement de toutes les réunions pour ensuite les publier sur la chaîne Youtube du parlement afin de garantir aux citoyens le droit d’accès à l’information.

Dans une déclaration publiée lundi, l’organisation a condamné la » négligence » témoignée par l’ARP quant à la situation sanitaire actuelle au sein de l’hémicycle et l’absence de réaction à la correspondance envoyée par l’organisation le 11 novembre pour demander la diffusion directe des travaux des commissions.

Cette demande, explique Al-Bawsala, intervient dans le souci de faire respecter le protocole sanitaire et la distanciation physique, particulièrement dans les salles fermées où se tiennent les réunions des commissions

Selon l’organisation, l’ARP n’a pas réagi à cette correspondance et n’a pas fourni de réponse, précisant que 18 commissions se sont réunies sans diffusion directe depuis la date de la correspondance. Cela empêche d’avoir connaissance des travaux de l’assemblée, de les suivre et d’en évaluer le rendement, a-t-elle regretté.

Et de relever le danger réel que pose la participation présentielle aux travaux des commissions.

L’organisation a, également, précisé que nombre de ces réunions sont consacrées à l’examen des projets de budgets des ministères pour 2021, soulignant l’impératif de diffuser ces réunions pour garantir la transparence des travaux et le droit d’accès à l’information.

