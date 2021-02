Ahmed Rejiba: L’ATB a attribué 100 MDT sous forme de prêts de soutien aux entreprises

Aujourd’hui, vendredi 19 février 2021, le directeur général de la banque ATB, Ahmed Rejiba a souligné, lors de son intervention dans le programme Expresso, l’importance de la responsabilité sociétale de la banque afin de soutenir les efforts de l’État dans la lutte contre le coronavirus. Il a indiqué que la banque avait demandé aux habitants de Djerba de construire une double unité Covid dans la région, qui sera bientôt exploitée pour d’autres traitements.

Ahmed Rejiba a ajouté que l’ATB a également distribué du matériel médical et des fournitures dans certains hôpitaux internes, indiquant que le soutien nécessaire a été fourni à l’École des ingénieurs de Sousse, pour les aider à fabriquer des respirateurs au profit du cadre médical et des citoyens de la région.

Le DG de l’ATB a déclaré, en outre que la banque contribue au soutien de certains projets culturels ainsi que dans le domaine de l’éducation, soulignant la signature d’un accord avec le ministère des Finances, de l’Éducation et certaines banques, pour le maintien de quelques écoles en difficulté interne. S’y ajoute la construction de nouveaux départements dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque.

Ahmed Rejiba a rappelé le partenariat que la banque est en train de nouer avec radio Express FM, afin d’encourager les associations de se faire entendre ainsi que de parler de leurs activités caritatives en allouant un espace de temps sur les ondes radio.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a expliqué que malgré la crise sanitaire et la situation économique difficile, la banque a pu atteindre de bons indicateurs en 2020, en augmentant le produit bancaire de 16,5%, en soutenant l’économie et les institutions financières avec un taux de croissance de 7,2%. Et de souligner que la banque a fourni tous les services aux particuliers et aux entreprises malgré la pandémie et les conditions économiques.

Ahmed Rejiba a, de même exprimé son espoir de voir une reprise de l’économie tunisienne en 2021, soulignant la disponibilité de la banque à contribuer à la relance économique ainsi qu’au financement des entreprises qui traitent avec la banque, annonçant l’idée de relever le capital de la banque pour financer son plan stratégique et soutenir l’économie et les particuliers. Il a ajouté: « L’ATB a attribué 100 millions de dinars sous forme de prêts de soutien aux entreprises pour maintenir leur avantage concurrentiel et continuer à travailler dans les meilleures conditions ainsi que pour préserver les emplois ».