Ahmed Idris: L’échec que connait la Tunisie provient de la collision entre technocrates et politiciens

Invité de l’émission Expresso du vendredi 25 décembre 2020, Ahmed Idris, président du Centre d’études méditerranéennes et internationales de Tunis, a confirmé, concernant les événements les plus importants que la Tunisie a connu en 2020, que le problème qui se pose ne réside pas dans la Constitution, mais dans le système électoral qui contient le plus gros défaut.

Ahmed Idris a ajouté: « Il y a ceux qui tiennent l’élite responsable de ne pas avoir formulé de perceptions, mais en réalité, elle n’est pas la seule responsable. Elle vivait dans des conditions qui ne lui permettaient pas d’être entraînée à s’afférer dans la politique et les questions publiques, et on ne pouvait pas les blâmer directement« .

Dans un autre propos, Ahmed Idris a ajouté que ceux qui sont arrivés au pouvoir se sont trouvés confrontés à une forte demande et à des protestations de la part de certaines franges de la société. Cela a fait de sorte que les réactions des gouvernants ont été momentanées sans prendre le temps de réfléchir et encore moins sur une base solide, car ils n’ont pas eu le temps d’envisager l’avenir.

L’invité d’Expresso a souligné qu’une des raisons de l’échec que connait le pays actuellement, était une collision entre une équipe de technocrates et un groupe de politiciens: » Comme si nous avions toujours le choix entre ces deux catégories, et nous n’avons pas accordé la possibilité au politicien de bénéficier des technocrates et vice versa » a regretté Ahmed Idris.

Par ailleurs, le président du CEMI Idris a expliqué que l’administration avait également une réaction à l’égard de l’acteur politique: « Puis nous avons vu que lorsque les technocrates tenaient les rênes seuls, ils étaient confrontés aux visions des acteurs politiques, bien que le rôle du politicien soit de prendre des décisions pour l’avenir et le rôle des technocrates est de soutenir et de mettre en œuvre ces perceptions » a conclut Ahmed Idris.

N.B

https://www.facebook.com/watch/live/?v=197594311988305&ref=watch_permalink&t=0