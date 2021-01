Ahlem Gzara : Ces groupes de personnes bénéficieront d’une priorité dans la vaccination contre le Coronavirus

Lors de son intervention dans le programme Expresso du mercredi 27 janvier 2021, le membre du comité de vaccination au sein du ministère de la santé publique, docteur Ahlem Gzara a déclaré, que la priorité aujourd’hui est de réduire le nombre de cas nécessitant une réanimation pour les patients Covid, mais aussi réduir le nombre des cas de décès.

Elle ajoute que les cas de décès dus au Covid dépassent 30% pour les personnes âgées de 75 ans et plus, indiquant que le taux s’établit dans les alentours de 50% pour ceux de plus de 60 ans, et inférieur à 1% pour ceux dont l’âge est inférieur à 45 ans.

Le membre du comité de vaccination a en outre déclaré que la stratégie nationale de vaccination repose sur trois principes principaux: l’équité, la liberté de choix et la gratuité, indiquant que des canaux d’enregistrement ont été mis en place pour ceux qui désirent effectuer la vaccination contre le Coronavirus.

Elle ajoute que l’enregistrement peut se faire, soit en envoyant un SMS sur le numéro de téléphone *2021#, soit se rendre sur le portail: https://www.evax.tn/

Docteur Ahlem Gzara a par ailleurs souligné que la priorité en matière de vaccination sera pour les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que le personnel de santé et ceux qui souffrent de maladies chroniques.