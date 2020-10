Agriculture: Les centres de collecte de lait menacent d’une grève de 3 jours

La Chambre Syndicale Nationale des Centres de Collecte de Lait, a menacé, vendredi, d’observer une grève de 3 jours, à partir du 27 octobre 2020, et d’arrêter, par conséquent, la collecte du lait auprès des producteurs et son acheminement vers les industriels.

Elle a aussi menacé d’entrer en grève ouverte, après cette première action de protestation, à partir du 3 novembre 2020, « si les autorités ne réagissent pas concernant l’augmentation de la prime de collecte et de refroidissement du lait et le décaissement, le plus vite possible des ces primes, dans cette conjoncture difficile ».

La chambre relevant de l’UTICA estime, dans un communiqué, rendiu public vendredi, que » la prime de collecte n’est pas un don, mais une indemnisation pour les propriétaires des centres de collectes qui n’ont pas bénéficié, d’une marge de bénéfice directe, pour ne pas augmenter les prix à la consommation « .

» Cette prime n’a pas été décaissée depuis début 2020, ce qui a engendré un cumul de dettes pour les propriétaires des centres de collecte et l’arrêt des banques et des fournisseurs d’accorder des prêts et des outils de travails aux collecteurs « , lit-on dans le communiqué de la chambre. La chambre a aussi indiqué qu’elle a tenté de contacter la ministre de l’Agriculture et les autorités concernées pour leur faire part de ses revendications.

La chambre a formulé le souhait de voir les autorités répondre aux demandes des collecteurs pour empêcher cette grève, qui engendrera des gaspillages énormes de lait et des pertes auprès des petits et moyens producteurs.

EFM/TAP