AfricaGrow investit 30 millions d’euros dans deux fonds tunisiens

Le fonds de fonds AfricaGrow, lancé par Allianz Global Investors, a engagé 15 millions d’euros dans le Fonds d’innovation Cathay AfricInvest (CAIF), géré par AfricInvest.

AfricaGrow, qui est le produit d’une coopération public-privé entre KfW Entwicklungsbank (au nom du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)), Allianz et DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, lancé en novembre de l’année dernière avec un objectif volume de 200 millions d’euros. Selon le site Web de l’Africa Private Equity and Venture Capital Association, AfricaGrow a réalisé ses deux premiers investissements d’environ 15 millions d’euros chacun pour SPE AIF I et la CAIF.

«Grâce à la coopération avec SPE Capital Partners et AfricInvest, nous avons trouvé d’excellents partenaires qui nous ont convaincus par leur vaste réseau et leur expertise locale et qui reflètent la stratégie d’investissement d’AfricaGrow,» Directeur général et gestionnaire de portefeuille principal Impact Investments d’Allianz Global Investors Martin Dit Ewald. «Les deux investissements jettent les bases d’un portefeuille équilibré, que nous enrichirons dans un proche avenir avec d’autres placements de capitaux sur le marché africain», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur du département Equity Finance de la KfW Entwicklungsbank Jan Martin Witte a déclaré qu’avec le fonds de fonds AfricaGrow, KfW Entwicklungsbank met en œuvre une initiative clé du fonds d’investissement pour le développement, qui a été lancé par la chancelière Merkel lors du Compact with Africa sommet à Berlin en octobre 2018. «Nous sommes heureux qu’avec Allianz Global Investors, nous ayons trouvé un partenaire compétent qui fait avancer la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du fonds de fonds. Nous sommes convaincus que ces investissements initiaux apporteront une contribution significative à la création de croissance et d’emplois en Afrique », a-t-il indiqué.

