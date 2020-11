Adel Grar : Aucune décision de cession de Dar Al Sabah n’a été prise jusqu’à présent

Le Directeur général d’Al-Karama Holding Group, Adel Grar a démenti aujourd’hui, mercredi 18 novembre 2020, lors de sa participation au programme Ecoamg, la nouvelle confirmant que la radio Shems FM a été cédé à la société « Maxula ». Il a confirmé par la même occasion que 3 offres (dont celle de Maxula) ont été présentées de manière d’achats différentes dont deux offres ont été faites de manière libre en posant des conditions: » Les dossiers ont été soumis au Comité de gestion, et il n’y a rien d’officiel pour l’instant sachant que la vente se fera en partenariat», a-t-il précisé.

De même, Adel Grar a indiqué que le processus de cession de la radio ayant eu lieu au cours de l’année 2017 n’a pas été fructueux, il en va de même pour l’année 2019. Suite à cela, le Comité de gestion a dévidé d’entamer des pourparlers avec des investisseurs qui n’ont pas non plus abouti. En 2020, il y a eu une nouvelle réunion à l’issue de laquelle, les trois offres en question ont été présentées.

Le Directeur général d’Al-Karama Holding a déclaré par ailleurs: « Il est possible que la cession la radio Shems FM se fasse d’ici une semaine ou un mois, sachant que la caractéristique spécifique aux institutions médiatiques n’est pas prise en considération en ce qui concerne la radio, ce qui est à même de traiter sa cession comme toute opération similaire d’une entreprise confisquée. »

En ce qui concerne Dar Al-Sabah, l’invité d’Ecomag a déclaré que la situation financière de l’entreprise s’était améliorée, confirmant qu’il n’y avait pas de décision de cession jusqu’à l’instant, et qu’elle pouvait être vendue en tant que société de médias, et non pas en tant qu’entreprise possédant des propriétés.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/514109246213297