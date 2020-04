Yves Daccord: la croix-rouge doit réfléchir à amener de nouvelles ressources pour affronter la crise du COVID-19

Yves Daccord le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé aujourd’hui au micro de Rim Saaidia que la croix-rouge doit réfléchir à amener de nouvelles ressources pour affronter la crise du COVID-19 et spécialement aux pays déjà en difficulté en précisant que pour cette année ils ont prévu un total de 800 millions d’euros dont 600 seront dédiés aux organismes et fédérations et les 200 restantes pour le comité international en lui-même.

Le directeur général a assuré que la Croix-Rouge a commencé à rediriger beaucoup de ses programmes pour faire face à l’épidémie COVID-19 soulignant qu’un grand effort est fourni pour les personnes déplacées à l’intérieur des pays qui font face à un énorme enjeu sanitaire.

Pour ce qui est des prisonniers Yves Daccord a souligné le problème de la surpopulation des institutions carcérales appelant les pays qui en souffrent à trouver des solutions adéquates en matière d’espace et de soins sinon à libérer les prisonniers.

Évoquant les sans-abris et les sans domiciles fixes le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé qu’on est tous égaux face au virus mais pas face aux différentes mesures de confinement surtout que plusieurs états n’ont toujours pas pris le temps de s’occuper des personnes vulnérables.