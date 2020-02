Salah Mtiraoui : le téléphérique, un projet touristique ambitieux pour Zaghouan

Le gouverneur de Zaghouan, Salah Mtiraoui a été présent, ce vendredi 31 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso, sur nos ondes pour revenir sur les opportunités d’investissement dans le gouvernement dans les domaines agricole, industriel et touristique ainsi que les problématiques dans la région.

Le gouverneur de Zaghaouan a assuré que la région est connue pour ses terrains agricoles fertiles et la qualité de l’eau, dans les différentes délégations, et ce, malgré la baisse des réserves des nappes phréatiques. « Pour cela, nous envisageons de ramener l’eau de Tunis et de réaliser des forages profonds afin de remédier à cette réduction des ressources hydrauliques. Actuellement, nous œuvrons pour réunir les financements nécessaires à cet effet ».

M. Mtiraoui a ajouté que le démarrage des travaux de l’autoroute Tunis – Jelma desservant les délégation d’Ennadhour et d’El Fahs, va améliorer l’accessibilité au gouvernorat de Zaghouan et encourager les investisseurs pour s’implanter dans la région. Il a, également, mis l’accent sur le climat social calme à Zaghouan, qui est de nature à favoriser l’investissement dans la région.

Revenant sur l’aspect industriel, il a affirmé que le gouvernorat regroupe, pratiquement, tous les secteurs d’activités industriels, soulignant qu’il y a une forte demande d’implantation dans la région aussi bien par des entrepreneurs locaux qu’internationaux.

D’autre part, le gouverneur de Zaghouan, a indiqué que les efforts sont axés sur le projet de téléphérique de la région. « Nous sommes en train d’étudier les offres proposées, et nous aurons une offre palpable d’ici le mois de juin. C’est un projet important qui s’inscrit dans le cadre du Tourisme alternatif et promouvoir l’image de la Tunisie et valoriser le patrimoine naturel de la région ».