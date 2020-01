Consultations pour former un gouvernement: et c’est reparti pour un tour

Le Président de la République, Kais Saied, entame, ce lundi 13 janvier 2020, les consultations afin de choisir la personnalité qui sera chargée de former le prochain gouvernement, après le rejet, par le Parlement, du gouvernement proposé par Habib Jemli.

Kais Saied dirigera les pourparlers, séparément, avec les différents partis et coalitions, afin de désigner la personnalité la plus qualifiée à former le prochain gouvernement.