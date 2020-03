Mourad Ben Chaabane: Nous visons l’introduction de 120 nouvelles sociétés en bourse.

Lors de son intervention au micro de Wassim Bel Arbi dans l’émission Expresso ce mardi 31 mars 2020, en marge de la 2émé édition des journées spéciales organisées par Express Fm dans le cadre de sa contribution au plan de lutte contre la pandémie du COVID-19, sous théme ” Le Financement en Temps de Crise”, le président de la bourse de Tunis Mr.Mourad Ben Chaabane a déclaré que dans le cadre du programme “INVESTIA” destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), la Bourse de Tunis travaille actuellement à l’introduction de 120 entreprises dans le but de consolider leurs moyens propres et assurer en conséquent leurs pérennités en ce moment de crise résultant de la propagation de l’épidémie du Corona.