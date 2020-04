Les membres du gouvernement font don de la moitié de leurs salaires du mois d’avril au Fonds 1818.

Un conseil des ministres s’est tenu aujourd’hui mercredi 1 avril 2020, à Dar Ediayafa à Carthage, présidé par Chef du Gouvernement Elyes El Fakhfekh pour discuter de l’évolution de la situation sanitaire générale du pays.

Au début des travaux du conseil, le Chef du Gouvernement a présenté un diagnostic du plan national de gestion de la crise et une évaluation de l’efficacité des mesures prises, dont les plus importantes sont:

– La mise en place d’une instance National pour combattre le Coronavirus

– L’acquisition des équipements logistique et des équipements de protection nécessaire pour le cadre médical et paramédical

– Les propositions du comité scientifique en matière de prévention et de santé

Sur un autre plan et à la lumière de la décision du Conseil de sécurité nationale de prolonger la période de quarantaine de deux semaines, le Conseil des ministres a débattu autour des mesures exceptionnelles supplémentaires que le gouvernement annoncera plus tard pour perfectionner davantage le plan de lutte contre la propagation du virus et réduire ses répercussions sociales et économiques sur le pays.

Le Conseil a également examiné projet de loi n ° 30/2020 permettant au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh de gouverner par ordonnance.

Le conseil des ministres a par ailleurs décidé que les membres du gouvernement feront don de la moitié de leurs salaires du mois d’avril au Fonds 1818.