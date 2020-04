Le responsable de la communication au Ministère des Affaires étrangères : Décès de 40 Tunisiens en France et 5 autres en Italie à cause du Corona virus

Le responsable de la communication au Ministère des Affaires Étrangères Bouraoui Limam a annoncé que plus de 2000 tunisiens sont encore coincés à l’étranger et qu’ils souhaitent rentrer en Tunisie à cause de la propagation du Corona virus.

Il a aussi rappelé que le ministère a rapatrié depuis le 14 mars dernier environ 7600 tunisiens. Limam a aussi annoncé le décès de 40 tunisiens en France et 5 autre en Italie à cause du corona virus.

Il a insisté sur le rapatriement des défunts qui est quasi impossible dans cette conjoncture , ce qui pousse les consulats à recommander leurs enterrements dans des cimetières islamiques et que les ministère des affaires étrangères prend exceptionnellement en charge les frais de l’enterrement.