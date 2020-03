Le Représentant Résident du FMI: Nous seront aux côtés de la Tunisie pour qu’elle puisse faire face à cette crise sanitaire

Lors de son intervention au micro de Wassim Bel Arbi dans l’émission Expresso ce mardi 31 mars 2020, en marge de la 2émé édition des journées spéciales organisées par Express Fm dans le cadre de sa contribution au plan de lutte contre la pandémie du COVID-19, sous théme ” Le Financement en Temps de Crise”, le représentant résident du FMI en Tunisie, Mr Jérôme Vachera a déclaré que le FMI a consacré plusieurs moyens financiers et facilités pour aider les pays membres a surmonter cette crise sur le plan économique ajoutant que ces facilités viennent en soutien aux politiques économiques soutenables.

Le représentant résident du FMI a en outre indiqué que la Tunisie a demandé accès à ces facilités comme instrument de financement rapide pour répondre aux besoins immédiats dans le secteur de la santé.

Mr Jérôme Vachera a par ailleurs appelé lles autorités tunisiennes a continuer dans la voie des réformes, et faire en sorte que l’économie tunisienne soit plus créatrice d’emplois dans le but de renforcer la capacité de résistance de l’économie tunisienne.