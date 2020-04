L’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie : nous sommes prêts à soutenir la Tunisie dans ces circonstances exceptionnelles

L’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie Patrice Bergamini a déclaré que l’Union Européenne continue de soutenir la Tunisie dans cette crise sanitaire et dans sa lutte contre le Corona virus ,en apportant le soutien qu’il faut pour dépasser l’impact négative de cette pandémie sur le plan économique et social annonce un communiqué du ministère de la santé.

Il a aussi déclaré lors de sa rencontre avec le ministre de la santé Abdellatif El Mekki qu’il serait possible de pousser la coopération et le partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne dans le domaine de la santé à travers un programme financé pas l’Union Européenne pour développer et améliorer les programmes nationaux de santé pour la prévention de plusieurs maladies. A cette occasion les deux parties ont insisté sur le fait d’intensifier les efforts dans cette guerre contre le Corona virus.