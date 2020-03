La plateforme Mendary : tous vos besoins en un clic !

Le président de la Fédération numérique, Kais Sellami a annoncé, ce jeudi 19 mars 2020, lors de sa présence à l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi sur ondes, la naissance de la nouvelle plateforme www.mendary.com, réunissant tous les services en lignes en Tunisie, à but non lucratif.

Dans ce contexte, Kais Sellami a estimé que la crise liée au coronavirus Covid-19 permettra à la Tunisie de rattraper un retard de plusieurs décennies dans l’utilisation du digital et dans la numérisation. « Cette nouvelle plateforme sera une sorte de référentiel ou d’index permettant aux utilisateurs de prendre connaissance de tout ce qu’ils pourront faire depuis chez eux. Depuis chez soi, on peut faire plusieurs choses, notamment, travailler, consulter un médecin, lire, apprendre, acheter et vendre, suivre ses projets », indique-t-il, soulignant que cette initiative réalisée par l’Utica en collaboration avec Médianet, permettra d’éviter les contacts physiques et faciliter le quotidien des Tunisiens en cette période délicate, de couvre-feu ou de confinement.

Dans ce sens, il a ajouté « Après cette crise, nous pourrons passer un citoyen 3.0. Ca fait des années que nous avons appelé à cette transition. Aujourd’hui, les Tunisiens pourront comprendre qu’il est aussi aisé d’utiliser le monde du digital dans la vie quotidienne ».

Il a, également, appelé tous ceux qui ont proposent des services en ligne de s’inscrire sur cette plateforme collaborative.

Revenant sur le télétravail, Kais Sellami a indiqué qu’il est recommandé de passer à ce mode pour toutes les activités qui le permettent. « Cependant, il est nécessaire de savoir comment faire le télétravail en assurant la sécurité informatique des entreprises. Pour cela, il est possible d’avoir recours aux sociétés spécialisées dans la cyber sécurité » .

Par ailleurs, il a appelé les opérateurs téléphoniques à anticiper la congestion des réseaux dans la période à venir, invitant les utilisateurs à un rationnement digital pour permettre aux entreprises et aux étudiants d’assurer leurs activités.