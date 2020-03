La BERD alloue 400 millions d’euros à la Tunisie

Lors de son intervention au micro de Wassim Belarbi dans l’émission Expresso sur les ondes d’Express Fm ce mardi 31 mars 2020, le chef de bureau de la Banque européenne pour la construction et le développement (BERD), Mr Antoine Sallé de Chou a déclaré que la banque allouera plus de 150 millions de dinars au profit des institutions financières et des petites et moyennes entreprises en Tunisie.

Mr. De Chou a en outre indiqué qu’il souhaitait qu’aucune entreprise tunisienne ne serait obligé de fermer ses portes en raison d’insuffisance budgétaire, il a par ailleurs mentionné qu’ un service de soutient technique serait mis à la disposition des entreprises pour les aider à surmonter cette crise sanitaire.

Le Chef du bureau de la BERD en Tunisie a également souligné que des fonds importants seront alloués à des institutions publiques, telle que la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), précisant que le total des fonds que la Banque européenne allouera à la Tunisie s’élèvent à environ 400 millions d’euros.