Karim Harouni : Habib Jamli doit modifier son équipe!

Le président du Conseil de la Choura, Karim Harouni a été l’invité, ce lundi 6 janvier 2020, de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso pour revenir sur les derniers développements concernant la formation du gouvernement.

Karim Harouni a assuré que les principaux défis à relever sont d’ordre économique, soulignant qu’il est, donc, nécessaire de dépasser les conflits politiques et idéologiques. « Bien que le mouvement n’était pas en accord avec le choix de Habib Jamli d’un gouvernement apolitique, il a accepté de le soutenir. Maintenant nous avons quelques réserves concernant certains noms, et Habib Jamli doit apporter certaines modifications à son équipe. Nous n’allons pas lui faire un chantage, mais il s’agit de recommandations qu’il doit prendre en considération. En tout état de cause, le Conseil de la Choura a décidé de voter pour ce gouvernement, et Habib Jamli doit apporter des modifications à équipe avant le vendredi 10 janvier, date de la plénière de vote de confiance ».

Il a, également, indiqué que le gouvernement qui sera mis en place doit avoir un programme bien défini, capable de relever les défis qui se posent sur le plan économique. « Pour cela, nous parlons “d’un gouvernement de réalisations”et non d’un gouvernement de sauvetage. 9 ans depuis la révolution, il est nécessaire de passer aux réformes et aux réalisations ».

Le président du Conseil de la Choura a indiqué qu’il ne faut pas voter pour le gouvernement rien que pour en avoir un, mais qu’il est nécessaire de voter pour le gouvernement dans l’intérêt du pays. « Ennahdha a fait beaucoup de concessions dès le départ. J’appelle les partis politiques à réviser leurs positions ».

Par ailleurs, il a indiqué que le mouvement Ennahdha a recommandé à Habib Jamli de maintenir certains ministres dans son équipe afin de préserver la continuité de l’Etat, notamment, pour les négociations avec les instances financières internationales. Dans ce contexte, il a cité Anouar Maârouf, Taoufik Rajhi et Zied Laâdhari, bien que ces dernières déclarations ont porté préjudices au processus de la formation du gouvernement.