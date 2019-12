Des spécialistes en cybersécurité ont confirmé que les rapports qui ont attaqué la nouvelle application de messagerie, ‘’ToTok’’ ne sont pas convaincants et qu’il s’agit d’une guerre commerciale contre l’application qui risque de mettre fin à la suprématie américaine sur le secteur.

Les mêmes spécialistes ont fait savoir que l’application n’est pas différente de ses semblables et ne peut accéder aux données des utilisateurs sans demander leur autorisation au préalable, comme c’est le cas pour les applications similaires.

Les experts ont souligné que le logiciel utilisé par l’application “ToTok” est un logiciel bien connu utilisé dans diverses autres applications de messagerie, ce qui explique que les attaques contre l’application qu’elle ne sont rien de plus qu’une guerre commerciale menée par de grandes entreprises technologiques qui ne veulent pas l’émergence d’une nouvelle entreprise concurrente, d’autant plus que l’application “ToTok” a enregistré plus de 50 millions d’abonnés en quelques mois.

Techniquement, les experts ont souligné que l’application ne contient aucun spam de surveillance, car elle est hébergée dans des serveurs fiables, et tout spécialiste dans ce domaine peut vérifier et conclure que l’application n’est pas différente de ses semblables.

Le secteur des technologies de l’information a connu un processus de transition rapide des pays occidentaux vers l’est, ce qui a créé une concurrence rude, car les entreprises géantes y voient le début de la rupture de leur monopole sur le secteur qu’elles dominent depuis de nombreuses années, en particulier à la lumière des mesures qu’un certain nombre de membres du Congrès ont entamées concernant les pratiques monopolistiques de ces entreprises, et si elles étouffent la concurrence et nuisent aux consommateurs, ce qui confirme que ces entreprises mènent des guerres commerciales contre ses éventuels concurrents