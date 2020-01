Après avoir mis le feu en Syrie, la Turquie trace un plan redoutable en Libye

La fin de l’année écoulée a été marquée par l’annonce du président turc, Recep Tayyip Erdogan, de la décision d’Ankara de venir en soutien aux forces de Fayez al-Sarraj en Libye, dans son combat qui dure depuis des mois contre le Général Khalifa Haftar, selon plusieurs rapports médiatiques.

L’ingérence turque dans l’affaire libyenne n’est que le deuxième épisode de son plan expansionniste dans la région. Un plan qui a débuté, il y a quelques années en Syrie, et y avait mis le feu en soutenant, finançant et adoptant les milices terroristes, assurent plusieurs analyses de géopoliticiens.

La guerre en Libye entre les fronts d’al-Sarraj et de Haftar fera donc l’objet de nouveaux calculs turcs, faits par Erdogan, dont l’intention n’est autre que de mettre la main sur la Libye à travers ce qu’on appelle le gouvernement reconnu à l’échelle internationale. Il se donne ainsi la légitimité d’intervenir sous le masque de la légalité, mais, pour exécuter un plan terroriste semblable au scénario tracé et exécuté en Syrie.

En effet, plusieurs reportages et analyses rapportent que l’ingérence turque avait déjà fait signe en Libye, par la répétition, l’été dernier, d’attaques terroristes qui seraient, éventuellement perpétrées par Daech en Libye, signifiant que « si al-Sarraj est éliminé, Daech reviendrait en force ».

Ankara a donc commencé à favoriser le terrain de son intervention en Libye, en y déployant des groupes de mercenaires syriens, préparés et entraînés pour cette mission. Ils sont là également pour former des éléments libyens, des bombes à retardement prêts à exploiter et à exploser. Cette opération d’envoi de mercenaires syriens a été repérée par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

L’objectif de l’héritier ottoman, assoiffé de pouvoir et hanté par l’esprit expansionniste de ses ancêtres, est de faire le clonage du modèle syrien, dans l’espoir d’élargir le champ de son intervention politique et économique dans le monde arabe et en Afrique du Nord, c’est ce qui a été soulevé par un article analytique publié par un chercheur historien syrien, à ce sujet.

Les craintes ne se limitent pas aux ambitions expansionnistes des Turcs mais concernent également le danger terroriste qui menace les pays voisins à la Libye, en Afrique du nord notamment. La Libye constituerait ainsi la nouvelle plateforme d’Erdogan pour la promotion de la culture extrémiste dans la région, pour l’enraciner sous le couvert du “sauvetage” de la Libye, après avoir échoué à le faire ailleurs.