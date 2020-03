Faicel Derbel: Près de 4 milliards de dinars circulent dans le marché parallèle

Lors de son intervention aujourd’hui vendredi 27 mars 2020 sur les ondes d’Express FM dans l’émission Ecomag le député du parlement Mr Faicel Derbel a déclaré que l’ ‘une des solutions pour surmonter la crise actuelle est celle de l’amnistie concernant les infractions du code de change.

Mr Derbel a en outre indiqué que prés de 4 milliards de Dinars circulent en dehors du circuit légal et que l’Etat devrait récupérer, tout en faisant face au marché parallèle pour pouvoir contourner la crise actuelle aggravé par la propagation du Corona Virus et les mesures difficiles entreprises pour lutter contre cette pandémie et qui affecteront sans doute l’économie du pays.

Le député a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant au discours prononcé par le Chef du Gouvernement Ilyes El Fakhfekh ce jeudi à l’Assemblé des Représentant Du Peuple