évacuation de 50 ressortissants tunisiens bloqués dans trois pays africains

Conformément aux instructions du Président de la République Mr kais Saied et le Ministre des Affaires Etrangères, l’Ambassade de Tunisie à Kincshasa a réussie avec succès l’évacuation de 50 ressortissants tunisiens non-résidents et bloqués dans trois pays d’accréditation (la République Démocratique du Congo l’Angola et la République du Congo).

A cet effet, l’Ambassade a remercié dans un communiqué les Autorités des trois pays d’accréditation qui, malgré l’état d’urgence décrété, la fermeture de leurs espaces aériens et la situation sanitaire très délicate, ont bien voulu accorder à l’avion tunisien les autorisations de survol et d’atterrissage dans un délai très court.



L’ambassade a également remercié dans le même communiqué la Compagnie aérienne Nouvelair pour avoir effectué cette opération d’évacuation.