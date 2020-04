Entreprises face au COVID-19: Anis Wahabi annonce la création d’une cellule de crise à la présidence du gouvernement

L’expert-comptable et le président de l’Union tunisienne des Professions libérales, Anis Wahabi, a annoncé aujourd’hui lors de son passage à l’émission ECOMAG qu’une cellule de crise est actuellement en cours de création au niveau de la présidence du gouvernement et qu’elle sera dédiée aux grandes entreprises afin qu’elles puissent exposer les difficultés qu’elles rencontrent dans sa lutte contre la crise du COVID-19.

Il a également souligné qu’il est temps de mettre en place la restructuration des entreprises et d’expliquer réellement en quoi est-ce qu’elle consiste proposant que chaque entreprise s’inscrivant dans cette démarche soit exonérée des impôts.

Quant à la décision de la banque centrale de suspendre la distribution des dividendes pour cette année, l’expert-comptable a assuré qu’il est tout à fait logique que chaque société bénéficiant des dispositifs exceptionnels mis en place par l’Etat devrait automatiquement suspendre la distribution des dividendes. Les investisseurs s’inquiétent aujourd’hui de la pérennité de l’entreprise et non pas de la non distribution des dividendes a-t-il ajouté.